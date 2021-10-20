Южноуральский спортсмен победил на XI Всероссийском фестивале студенческого спорта

Арсений Борунов занял первое место на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди юношей

В Ижевске с 18 по 24 октября проходит XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта, в котором Челябинскую область представляют спортсмены ЮУрГУ. В соревнованиях по плаванию среди юношей на дистанции 200 метров первое место занял Арсений Борунов из Челябинской области.



Участвовали в соревнованиях по плаванию юноши и девушки до 25 лет. В первый день девушки соревновались на дистанциях 50 метров на спине и брассом, юноши — на комплексной 200-метровке и «сотке» брассом.



У юношей на дистанции 200 метров комплексным плаванием первое место занял Арсений Борунов из Челябинской области с результатом 2 минуты 12,64 секунды. Вторым к финишу приплыл Евгений Малеваный из Нижегородской области (2.15,36), третьим стал местный пловец Кирилл Долгов (2.17,34).



Напомним, что Всероссийский фестиваль студенческого спорта проводится ежегодно в разных субъектах страны. В Удмуртии соревнования проходят впервые. В мероприятии принимают участие около 600 студентов из 20 вузов страны.



Автор: Степан Тимощук.

