В Ижевске с 18 по 24 октября проходит XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта, в котором Челябинскую область представляют спортсмены ЮУрГУ. В соревнованиях по плаванию среди юношей на дистанции 200 метров первое место занял Арсений Борунов из Челябинской области.
Участвовали в соревнованиях по плаванию юноши и девушки до 25 лет. В первый день девушки соревновались на дистанциях 50 метров на спине и брассом, юноши — на комплексной 200-метровке и «сотке» брассом.
У юношей на дистанции 200 метров комплексным плаванием первое место занял Арсений Борунов из Челябинской области с результатом 2 минуты 12,64 секунды. Вторым к финишу приплыл Евгений Малеваный из Нижегородской области (2.15,36), третьим стал местный пловец Кирилл Долгов (2.17,34).
Напомним, что Всероссийский фестиваль студенческого спорта проводится ежегодно в разных субъектах страны. В Удмуртии соревнования проходят впервые. В мероприятии принимают участие около 600 студентов из 20 вузов страны.
Автор: Степан Тимощук.
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