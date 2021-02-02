Южноуральский сноубордист взял два призовых места на этапе Кубка России в «Солнечной долине»

Илья Баскаков отличился в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр

Сноубордист из Челябинской области Илья Баскаков стал победителем и бронзовым призером Кубка России в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр. Соревнования прошли накануне на территории курорта «Солнечная долина» в Миассе. На турнире выступили представители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Сахалинской, Новосибирской, Свердловской, Мурманской областей, Красноярского края, Республики Башкортостан, Пермского и Краснодарского края.



«Победитель стартового этапа в обеих дисциплинах Илья Баскаков вновь занял первое место на пьедестале почета в слоуп-стайле и взял бронзу в биг-эйре. Вадим Бобрышев выиграл второе серебро в слоуп-стайле, а Анастасия Горшенина к двум призовым местам прошлого этапа добавила высшую награду в слоуп-стайле. Варвара Романова показал лучший результат среди женщин в биг-эйре, а в слойп-стайле выиграла бронзу. Среди мужчин золото этапа в дисциплине биг-эйр выиграл Александр Смелов»,— рассказали ИА «Первое областное» в Федерации сноуборда России.

Также в «Солнечной долине» прошли соревнования в дисциплине хаф-пайп. В этих стартах приняли участия 56 спортсменов из различных регионов страны. У мужчин лучшим стал Ярослав Ленчевский, завоевавший две медали, ставший победителем в первом и втором этапе соревнований. Серебряные награды на свой счет записали Даниил Шуров и Ефим Ревенок, а бронза в обоих этапах досталась Игорю Тараканову.

«У девушек борьба за медали свелась к противостоянию трех спортсменок. Москвичка Есения Степанова в первый день соревнований стала лидером, но на следующем старте уступила партнерше по команде и бронзовой медалистке первого этапа Дарье Беликовой. Елена Костенко взяла серебро и бронзу»,— добавили представители Федерации сноуборда России.

Отметим, что уже в эти выходные на Южном Урале пройдут соревнования по сноуборду мирового масштаба — этап Кубка мира. Местом его проведения станет курорт «Банное». Накануне в Магнитогорск уже начали приезжать первые спортсмены.