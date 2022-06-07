Южноуральский самбист стал призером Кубка президента РФ

Александр Куликовских завоевал бронзовую медаль на турнире в Москве

Челябинский спортсмен Александр Куликовских завоевал бронзовую медаль на прошедшем в Москве Кубке президента РФ по самбо. Он помог сборной команде «Динамо» стать призером командного турнира, сообщает пресс-служба управления по ФКСиТ администрации города Челябинска.

Воспитанник тренера Андрея Вострикова на турнире в Москве не проиграл ни одной схватки. Однако его усилий не хватило для того, чтобы спортклуб «Динамо» стал победителем командных соревнований.

Впервые подобные соревнования прошли в 2007 году. В них принимают участие команды по восемь человек, что соответствует количеству утвержденных Всероссийской федерацией самбо весовых категорий.