Южноуральский «Парижский полумарафон» соберет две тысячи участников

Регистрация на забег стартует 1 июня

Ежегодный легкоатлетический забег на 21,1 км в селе Париж Челябинской области в этот раз состоится 21 августа. Полумарафон, который за шесть лет проведения стал настоящим брендом Южного Урала, соберет две тысячи участников со всей страны.

С 2016 года легкоатлетические соревнования на дистанции 21,1; 10 и 5 км в южноуральском селе Париж с каждым годом увеличивают масштабы. Забег начинался с 240 участников. Постепенно росло количество желающих пробежаться по сельским улочкам и пересеченной местности Джабык-Карагайского бора. Расширялась и география участников. В разные годы в село Париж съезжались профессионалы и любители бега из ближнего и дальнего зарубежья: Республики Казахстан, Беларуси, США, Великобритании, Франции, Италии, ОАЭ и других стран.

«Каждый год наше мероприятие привлекает не только большое количество участников, но и меняется. Мы стараемся учесть все пожелания бегунов, расширяем дистанции, совершенствуем условия пребывания и трансфера, меняем содержимое стартового пакета. В прошлом году из-за ограничительных мер полумарафон прошел в онлайн-формате. Мы определили победителей и призеров и прислали каждому бегуну свои подарки. В этом году подготовка соревнований проходит при поддержке правительства Челябинской области и лично губернатора Алексея Текслера. Состоялись первые организационные комитеты, мы стараемся, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне», — прокомментировал ИА «Первое областное» инициатор проведения «Парижского полумарафона» и организатор Светлана Мамедалина.

В этом году к легкоатлетическим дистанциям добавилась скандинавская ходьба на 10 и 3 километра. Регистрация на полумарафон и другие дистанции начнется с 1 июня. Обычно лоты расходятся в течение нескольких дней.



Традиционно об уникальном для сельской местности полумарафоне остаются положительные отзывы. Результаты каждого участника считываются благодаря специальным электронным браслетам и индивидуальном отсчету времени с момента пересечения стартовой линии до финиша. Забег представляет собой круговой маршрут по селу и проселочной лесной дороге.

Напомним, 30 мая в Челябинске пройдет пятый Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В городе ограничат движение транспорта на время проведения легкоатлетического соревнования.