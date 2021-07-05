Южноуральский кикбоксер стал призером турнира в США

Никита Павлов завоевал две медали на US Open

Один из самых титулованных южноуральских кикбоксеров Никита Павлов успешно выступил на завершившемся в США крупном международном турнире US Open. В сольных композициях ему удалось завоевать две бронзовые медали, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы все годы своей карьеры в кикбоксинге выступает в разделе «сольные композиции». На последнем чемпионате страны, прошедшем в Челябинске, Никита Павлов стал только серебряным призером. По мнению самого спортсмена, судьи занизили оценки за его выступление. После этого челябинский кикбоксер заявил, что собирается завершать свою карьеру и будет пробовать себя в качестве тренера и рефери.

Тем не менее спортсмен принял решение выступить на одном из самых престижных в мировом кикбоксинге турнире US Open — Martial arts World championships (дословно в переводе на русский язык — «чемпионат мира по боевым искусствам»). Причем Никите Павлову удалось завоевать две бронзовые медали — в упражнениях «музыкальное оружие» и «китайское оружие».

«Вот я и побывал на самом крутом турнире по кикбоксингу в Орландо. Несмотря на две бронзы участие в таких соревнованиях для меня — это победа. Спасибо моему университету ЧелГУ за поездку и всем, кто меня поддерживал»,— сообщил спортсмен на своей странице в соцсетях.

Любопытно, что Никита Павлов, как сообщает пресс-служба Челябинского госуниверситета, стал первым в истории россиянином, принявшим участие в US Open. В нынешнем году в турнире выступали спортсмены из Европы, Северной и Южной Америки.