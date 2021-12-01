Южноуральский горнолыжник стал призером Кубка России

У Семена Челмакина серебро и бронза в соревнованиях по слалому

В городе Кировске Ленинградской области завершились третий и четвертый этапы Кубка России по горнолыжному спорту. В них успешно выступил южноуральский спортсмен Семен Челмакин, в активе которого серебро и бронза в дисциплине «слалом», сообщает региональная федерация горнолыжного спорта.

Накануне в городе Полярные Зори (Мурманская область) прошел чемпионат России. На этом старте Семен Челмакин завоевал бронзовую медаль. Вчера, 30 ноября, ему удалось закрепить успех, выиграв две медали на этапах кубка страны. В обоих случаях южноуральский спортсмен проявил себя в слаломной дисциплине горнолыжного спорта.

Семен Челмакин родился и вырос в Миассе, где и получил спортивное образование. В настоящий момент выступает за магнитогорский спортклуб «Металлург-Магнитогорск». Во второй половине декабря ему предстоит выступить на очередных этапах Кубка России, которые пройдут на горнолыжных курортах «Абзаково» и «Банное» под Магнитогорском.