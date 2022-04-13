Южноуральский фестиваль детского футбола «Метрошка» признали лучшим спортивным проектом России

Он завоевал Гран-при Всероссийского конкурса «Ты в игре»

Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» из Челябинской области завоевал Гран-при Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», а вместе с ним получил и 1,3 млн рублей из федерального бюджета на развитие проекта, сообщается на сайте регионального правительства.

В этом году в конкурсе «Ты в игре» приняли участие свыше четырех тысяч инициатив из всех 85 регионов России. На прошлой неделе авторы проектов защищали свои инициативы перед экспертным советом. По итогам выступлений были определены победители в основных номинациях конкурса. Они получат гранты в размере 300 тысяч рублей на развитие своих проектов, а обладатель Гран-при — 1 миллион рублей.

В итоге победителем конкурса и обладателем Гран-при стал южноуральский фестиваль детского дворового футбола «Метрошка». Кроме того, фестиваль стал победителем и в номинации «Дети в спорте».

«У нас большие планы по развитию „Метрошки“, по реализации проекта на территории всей России. И эта победа очень много значит. Благодаря гранту мы сможем реализовать наши планы, поддержать еще больше детей в их стремлении заниматься футболом, развиваться и вести активный и яркий образ жизни. Наша миссия — воспитание сильной и здоровой нации», — поделился автор проекта Дмитрий Борщев.

Церемония награждения победителей конкурса «Ты в игре» состоится в середине мае в Москве. Награды вручит министр спорта России Олег Матыцин. Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Напомним, в мае 2021 года проект «Метрошка» стал победителем конкурса «Россия — футбольная страна!», организатором которого выступил Российский футбольный союз. Фестиваль получил приз в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола».

В этом году фестиваль пройдет в 15 регионах России, в нем примут участие свыше семи тысяч детей. Абсолютные чемпионы фестиваля получают в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки, а также поездку в Санкт-Петербург. Кроме экскурсионной программы, в Северной столице ребят ждет серия тренировок в «Академии Газпром» и шанс быть замеченным тренерами ФК «Зенит».