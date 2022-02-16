Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян выступит в составе мужской сборной России по боксу на международном турнире «Кубок Странджа», который пройдет 18—28 февраля в Болгарии, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.

Эдмонд Худоян является мастером спорта России международного класса по боксу, трехкратным чемпионом России, призером чемпионатов России 2017—2018 и чемпионом мира среди студентов.

Кубок Странджа — очень сильный и престижный турнир, который мы воспринимаем как малый чемпионат мира. Мы серьезно относимся к этому соревнованию и ставим максимальные цели. В Болгарию у нас отправятся сильнейшие боксеры, и в каждой весовой категории мы будем представлены двумя спортсменами. Доволен подготовкой ребят, все проходит на высшем уровне. На Кубок Странджа мы пригласили всех личных тренеров боксеров», — рассказывает главный тренер национальной сборной Виктор Фархутдинов.
Отметим, что с 8 января по 31 января боксеры провели сбор по ОФП в Приэльбрусье, а с 7 февраля в Сочи спортсмены готовятся к Кубку Странджа. 17 февраля из Сочи сборная вылетит в Болгарию.

Кубок Странджа — международный турнир по любительскому боксу, ежегодно проводимый в Болгарии. Он часто определяет, кто будет претендовать на участие в предстоящих летних Олимпийских играх.