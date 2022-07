Южноуральским дерби стартует хоккейный Кубок губернатора

В стартовом матче турнира 24 августа «Трактор» сыграет с Магниткой

Челябинский клуб «Трактор» опубликовал расписание Кубка губернатора Челябинской области, который пройдет с 24 по 27 августа. В первый игровой день «черно-белые» сыграют с географическими соседями магнитогорским «Металлургом», сообщает пресс-служба ХК «Трактор».Участниками Кубка губернатора Челябинской области, помимо «Трактора», станут «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс» (Нур-Султан).Напомним, что челябинский клуб «Трактор» опубликовал новый план подготовки к сезону — 2022/23 . В первоначальный план внесено одно изменение: «черно-белые» перед Мемориалом Ромазана проведут два товарищеских матча в Нижнем Новгороде, где сыграют против «Торпедо».Расписание турнира по челябинскому времени:15:00 «Барыс» vs «Автомобилист»19:00 «Трактор» vs «Металлург»15:00 «Автомобилист» vs «Металлург»19:00 «Трактор» vs «Барыс»13:00 «Металлург» vs «Барыс»17:00 «Трактор» vs «Автомобилист»