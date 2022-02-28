Южноуральских спортсменов наградят за медали и участие в Олимпийских и Паралимпийских играх

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства

Призеры и участники Олимпийских игр — 2022 из Челябинской области, а также их тренеры получат вознаграждение от регионального правительства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Челябинской области.

В постановлении от 24 февраля говорится об «установлении размера единовременного денежного вознаграждения спортсменам Челябинской области по итогам участия в XXIV зимних Олимпийских играх и XIII Паралимпийских зимних играх в 2022 году в Пекине и их тренерам». Так, за победу в соревнованиях южноуральским спортсменам полагалась премия в 2 млн рублей. Серебряные призеры получат вознаграждение в 1 миллион рублей, бронзовые — 800 тысяч рублей. Кроме того, полагается премия в размере 400 тысяч рублей участникам Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022 в Пекине.

Напомним, что на ОИ-2022 выступили 13 спортсменов, представляющих Челябинскую область. Однако призерами соревнований смогли стать только хоккеисты. В составе российской команды серебро завоевали пять игроков из челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга»: Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов, Сергей Телегин и Владимир Ткачев. Еще два воспитанника южноуральской школы хоккея, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, представляли в Пекине-2022 другие регионы.

С 4 по 13 марта в Пекине пройдут зимние Паралимпийские игры. К соревнованиям готовятся две южноуральские спортсменки — Дарья Щукина и Ольга Беляк. Керлингистки сейчас находятся на учебно-тренировочных сборах в Новосибирске. Однако вопрос об участии сборной России остается пока открытым — в ближайшие дни Международный олимпийский комитет должен выступить с заявлением относительно участия команды Паралимпийского комитета России на Играх-2022 в Пекине.