Южноуральских победителей и призеров Паралимпийских игр наградили в Кремле

Владимир Путин вручил государственные награды трем спортсменам Челябинской области

Президент РФ провел торжественный прием в Кремле с победителями и призерами летних Паралимпийских игр в Токио, сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин лично вручил государственные награды спортсменам, в том числе трем южноуральцам.

«Для меня большая честь и удовольствие лично поздравить вас, победителей летней Паралимпиады в Токио, и вручить вам высокие награды Родины. Вы заслужили их своими выдающимися спортивными достижениями, которые, безусловно, прославляют нашу страну, своим упорством, настойчивостью, мужеством, которые служат примером для миллионов людей», — обратился президент к спортсменам.

Глава государства наградил также и южноуральских победителей и призеров Паралимпийских игр в Токио. Так, указом президента РФ Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев награждены орденом Дружбы, а Анна Сапожникова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, что на летних Паралимпийских играх в Токио Челябинскую область представляли пять атлетов. Валерия Шабалина стала обладательницей четырех наград в плавании, завоевав три золотые и одну серебряную медали. Ее партнер по команде Дмитрий Черняев стал чемпионом на одной из дистанций в плавании, а Анна Сапожникова — бронзовым призером в состязаниях по легкой атлетике.