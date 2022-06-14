Южноуральские юниоры выиграли пять медалей на всероссийском турнире по дзюдо

Они отличились на мемориале Геннадия Михеева в Красноярске

Пять наград завоевали южноуральские дзюдоисты на Всероссийском турнире памяти Геннадия Михеева в Красноярске среди спортсменов не старше 18 лет. В активе сборной команды Челябинской области две серебряные и три бронзовые медали, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Миллера.

В 29-м по счету Всероссийском турнире по дзюдо памяти спортивного деятеля Геннадия Михеева во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина участвовали 250 дзюдоистов в возрасте до 18 лет из 17 регионов страны. Поединки проходили на четырех татами.

Серебряными призерами турнира в Красноярске стали Кира Тамазаева (70 кг) и Анна Ермакова (свыше 70 кг). Бронзу получили Егор Лимонов (55 кг), Иван Лебедев (66 кг) и Александр Зубков (73 кг). Руководил южноуральской командой старший тренер юношеской сборной Челябинской области по дзюдо мастер спорта России международного класса Сергей Лепихин из СШОР имени Григория Веричева.

Победители соревнований выступят в финальном этапе летней Спартакиады учащихся России в сентябре в Саранске.