На проходящем чемпионате среди молодежных команд по волейболу продолжает успешно выступать сборная России с двумя игроками челябинского «Динамо». Илья Казаченков и Роман Мурашко помогли нашей команде одержать три победы во втором групповом этапе турнира и выйти в полуфинал, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
Во втором групповом этапе сборная России одержала убедительные «сухие» победы над соперниками из Болгарии и Бразилии, а также выиграла в четырех сетах у команды Польши. Одними из самых результативных в российской сборной стали игроки челябинского волейбольного клуба «Динамо» Илья Казаченков и Роман Мурашко.
Полуфинальные поединки пройдут 2 октября. Соперник сборной России пока еще неизвестен. Среди возможных вариантов — команды Аргентины, Бельгии и Чехии.
Автор: Степан Тимощук
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