Южноуральские волейболисты помогли сборной России выйти в полуфинал молодежного чемпионата мира

Наша команда выиграла все игры во втором групповом этапе

На проходящем чемпионате среди молодежных команд по волейболу продолжает успешно выступать сборная России с двумя игроками челябинского «Динамо». Илья Казаченков и Роман Мурашко помогли нашей команде одержать три победы во втором групповом этапе турнира и выйти в полуфинал, сообщает пресс-служба челябинского клуба.



Во втором групповом этапе сборная России одержала убедительные «сухие» победы над соперниками из Болгарии и Бразилии, а также выиграла в четырех сетах у команды Польши. Одними из самых результативных в российской сборной стали игроки челябинского волейбольного клуба «Динамо» Илья Казаченков и Роман Мурашко.



Полуфинальные поединки пройдут 2 октября. Соперник сборной России пока еще неизвестен. Среди возможных вариантов — команды Аргентины, Бельгии и Чехии.



Автор: Степан Тимощук

