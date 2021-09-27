Южноуральские волейболисты помогли сборной России одержать победы на молодежном чемпионате мира

Наша команда с двумя челябинскими игроками вышла во второй этап турнира

На нынешнем чемпионате мира по волейболу среди молодежных команд успешно прошла первый групповой этап сборная России. Наша команда одержала победу во всех трех матчах. Помогли ей в этом и два игрока челябинского «Динамо» — Роман Мурашко и Илья Казаченков, сообщает пресс-служба клуба.



Наша молодежная команда под руководством тренера Михаила Николаева на первом групповом этапе обыграла сборную Бразилии (3:2), Камеруна (3:0) и Канады (3:1). В последнем матче одним из самых результативных игроков стал Роман Мурашко.



Таким образом российская сборная вышла в турнир за 1—8-е места второго этапа, где образованы два новых квартета (здесь определятся полуфиналисты). Предстоящие соперники россиян — Болгария, Польша и та же Бразилия.



Свой первый матч на этом этапе наша команда проведет уже сегодня, 27 сентября. Россиянам предстоит сразиться с хозяевами турнира — командой Болгарии.



Автор: Степан Тимощук

