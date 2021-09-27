На нынешнем чемпионате мира по волейболу среди молодежных команд успешно прошла первый групповой этап сборная России. Наша команда одержала победу во всех трех матчах. Помогли ей в этом и два игрока челябинского «Динамо» — Роман Мурашко и Илья Казаченков, сообщает пресс-служба клуба.

Наша молодежная команда под руководством тренера Михаила Николаева на первом групповом этапе обыграла сборную Бразилии (3:2), Камеруна (3:0) и Канады (3:1). В последнем матче одним из самых результативных игроков стал Роман Мурашко.

Таким образом российская сборная вышла в турнир за 1—8-е места второго этапа, где образованы два новых квартета (здесь определятся полуфиналисты). Предстоящие соперники россиян — Болгария, Польша и та же Бразилия.

Свой первый матч на этом этапе наша команда проведет уже сегодня, 27 сентября. Россиянам предстоит сразиться с хозяевами турнира — командой Болгарии.

Автор: Степан Тимощук