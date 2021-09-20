Южноуральские велосипедисты одержали победу на финальном этапе Кубка России

Спортсмены из Копейска отличились на состязаниях в Кыштыме

В Кыштыме завершился Кубок России по маунтинбайку, по итогам которого велогонщики копейской спортивной школы завоевали медали как в личном, так и командном первенстве, сообщает региональная Федерация велосипедного спорта.

В первый день соревнований состоялся финальный этап Кубка России в гонке кросс-кантри с выбыванием. По сумме трех дистанций у женщин весь пьедестал почета заняли спортсменки Челябинской области. Победу одержала Эльвира Хайруллина, второе и третье места заняли соответственно Диана Богданова и Яна Мергасова. В аналогичном виде программы еще один велогонщик из Копейска Данила Салтанов завоевал серебряную медаль.

На следующий день состоялся самый зрелищный вид программы — смешанная эстафета. Здесь нашей команде не было равных. Сборная Челябинской области одержала уверенную победу, опередив соперников из Свердловской области и Республики Удмуртии. В составе команды золото Кубка России завоевали Эльвира Хайруллина, Диана Богданова, Яна Мергасова, Данил Салтанов, Егор Сапегин и Кирилл Устьянцев.

В рамках Кубка России состоялись также Всероссийские соревнования по маунтинбайку. Победителями и призерами стали южноуральцы Михаил Мухин, Станислав Доронин, Марина Зорина, Вероника Колосова, Георгий Плетнев, Александр Власов.

В эти же дни в Магнитогорске прошли чемпионат, первенство и Кубок России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «скоростной спуск». В горнолыжном центре «Банное» две серебряные медали чемпионата и кубка страны завоевал южноуралец Александр Обуховский. Среди юниорок победу одержала Диана Богданова, вторые места у Полины Онипко и Кирилла Устьянцева.