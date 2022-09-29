В Тюмени прошли чемпионата и первенства Уральского федерального округа по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-велокросс. Южноуральские велогонщики из копейской МБУ СШОР № 2 завоевали четыре медали разного достоинства, сообщает региональный Минспорт.
Среди женщин уверенную победу одержала Диана Богданова, а второе место завоевала Александра Иванова. У юношей победителем стал Дмитрий Рыбаков, третье место занял Даниила Сабирова. Отметим, что в Копейске пройдет Кубок России и всероссийские соревнования в этой дисциплине.
Напомним, что копейский спортсмен победил в международной велогонке в Испании. Вячеслав Полозов выступал в соревнованиях в нейтральном статусе.
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