В Тюмени прошли чемпионата и первенства Уральского федерального округа по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-велокросс. Южноуральские велогонщики из копейской МБУ СШОР № 2 завоевали четыре медали разного достоинства, сообщает региональный Минспорт.

Среди женщин уверенную победу одержала Диана Богданова, а второе место завоевала Александра Иванова. У юношей победителем стал Дмитрий Рыбаков, третье место занял Даниила Сабирова. Отметим, что в Копейске пройдет Кубок России и всероссийские соревнования в этой дисциплине.

Напомним, что копейский спортсмен победил в международной велогонке в Испании. Вячеслав Полозов выступал в соревнованиях в нейтральном статусе.