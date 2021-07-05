Южноуральские ватерполистки завоевали серебро первенства Европы

В составе сборной России призерами стали четыре спортсменки из Златоуста

В венгерском Будапеште завершилось первенство Европы по водному поло среди спортсменок не старше 15 лет. В составе сборной России серебряные медали завоевали четыре ватерполистки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка», сообщает Федерация водного поло России.

Под знамена сборной страны были приглашены четыре представительницы златоустовской команды «Динамо-Уралочка» — Дарья Зубова, Дарья Вайзберг, Кира Мальцева и Валерия Сабурова. Под руководством тренера Дмитрия Андреева российская сборная успешно выступила в турнире, победив в пяти матчах из шести. Лишь в решающем матче наша команда не смогла взять верх, уступив хозяйке соревнований — команде Венгрии (6:7).

Между тем в Астрахани стартовала Спартакиада молодежи России, в которой Челябинскую область в ватерпольном турнире представляет команда, сформированная на базе «Динамо-Уралочки» во главе с Михаилом Накоряковым. В первых двух поединках наши девчата обыграли команду Москвы (20:12) и Пензенскую область (34:2).