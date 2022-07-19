Южноуральские ватерполистки завоевали медали на Спартакиаде учащихся России

Команда девушек из Златоуста стала бронзовым призером турнира

В подмосковном Раменском завершился женский ватерпольный турнир по водному поло в рамках XI Спартакиады учащихся России. Южноуральская команда, основу которой составили девушки из Златоуста, стала обладателем бронзовых медалей, сообщает региональный Минспорт.

Под руководством Дмитрия Андреева южноуральские ватерполистки уверенно прошли групповой этап, уступив лишь соперницам из Ленинградской области. В первом раунде плей-офф наши девушки уверенно выиграли у сборной Санкт-Петербурга (20:3), однако в полуфинале уступили будущим победителям турнира — команде из Нижегородской области (15:22). В поединке за третье место сборная Челябинской области в упорной борьбе выиграла у сборной Москвы (14:13) и стала обладателем бронзовых медалей турнира.

В составе команды 15 спортсменок. В символическую сборную турнира вошли две ватерполистки из Златоуста — Екатерина Масленникова и Нонна Ланчава. Последняя была признана организаторами соревнований лучшим игроком соревнований.

Победителем XI Спартакиады учащихся России по водному поло стала команда Нижегородской области. В финальном матче она победила у соперниц из Ленинградской области со счетом 12:11.