Южноуральские ватерполистки вышли в полуфинал на Всероссийской летней спартакиаде

Сборная Челябинской области выиграла в первом раунде плей-офф у Московской области со счетом 16:9

На Всероссийской летней спартакиаде близок к развязке женский турнир по водному поло. Накануне состоялись четвертьфинальные поединки, по итогам которых определились пары полуфиналистов. В решающих сражениях за медали турнира выступит и сборная Челябинской области, обыгравшая в первом раунде плей-офф соперниц из Московской области со счетом 16:9, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По итогам группового этапа южноуральские ватерполистки заняли первое место в группе. Поэтому в четвертьфинале получили в соперники команду, финишировавшую последней в другой группе, — Московскую область.

Как и ожидалось, фавориты женского ватерпольного турнира подтвердили свой статус, уверенно обыграв команду из Подмосковья. Даже несмотря на то, что начало встречи было за соперницами: в дебюте встречи наша сборная пропустила два безответных гола. Тем не менее девушки взяли себя в руки, сравняли счет, вышли вперед и уверенно довели дело до победы — 16:9.

Самыми результативными в составе победительниц стали Белла Маркоч (4 гола), а также Анастасия Панфилова, Елизавета Заплатина и Юлия Лаптева (по 3 гола).

Всероссийская летняя спартакиада. Водное поло. Четвертьфиналы. Результаты матчей:

Челябинская область — Московская область — 16:9

Нижегородская область — Волгоградская область — 11:10

Москва — Санкт-Петербург — 10:8

ХМАО-Югра — Ленинградская область — 14:7

В полуфинале сборная Челябинской области, основу которой составляют игроки ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста, встретится с соперницами из Нижегородской области. Игра состоится сегодня, 25 августа. Начало в 18:00 по челябинскому времени.