Южноуральские ватерполистки вышли в плей-офф на Всероссийской летней Спартакиаде

Команда Челябинской области заняла первое место на групповом этапе

В Москве завершился групповой этап женского турнира по водному поло на Всероссийской летней Спартакиаде. Сегодня, 23 августа, сборная Челябинской области выиграла с минимальным счетом у Волгоградской области (9:8) и с первого места вышла в плей-офф соревнований. В четвертьфинале наши девушки сыграют с соперницами из Московской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Основу сборной Челябинской области составляют ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» — действующего серебряного призера чемпионата России. В стартовом поединке группового этапа наша команда уверенно выиграла у соперниц из Санкт-Петербурга (25:9).

Однако затем последовали два сложнейших поединка. Сначала в равной игре южноуральские ватерполистки разошлись миром с командой ХМАО-Югра (6:6). А сегодня, 23 августа, последовал не менее упорный матч против соперниц из Волгоградской области. Нашей сборной удалось-таки удержать преимущество (9:8), хотя в атаке на последних секундах волжанки вполне могли сравнять счет.

По итогам группового этапа сборные Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа набрали не только одинаковое количество очков, но и разницу забитых / пропущенных мячей (+17). Лишь по общему числу заброшенных мячей наша команда расположилась выше и с первого места вышла в плей-офф.

Соперниками наших девчат по четвертьфиналу станет сборная Московской области, которая заняла последнее, четвертое место, в группе «В». Поединок состоится завтра, 24 августа.

Всероссийская летняя Спартакиада. Водное поло. Женщины. Группа «А». Результаты матчей

21 августа. Челябинская область — Санкт-Петербург — 25:9

22 августа. Челябинская область — Ханты-Мансийский автономный округ — 6:6

23 августа. Челябинская область — Волгоградская область — 9:8