Южноуральские ватерполистки вышли в финал Всероссийской летней Спартакиады

В решающем матче за золото турнира наша команда сыграет с соперницами из Москвы

Сегодня, 26 августа, в Москве состоится финальный поединок женского турнира по водному поло на Всероссийской летней Спартакиаде. В решающем матче за золото встретятся сборные Челябинской области и Москвы. Накануне эти команды выиграли полуфинальные поединки, победив у соперниц из Нижегородской области и ХМАО-Югры, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Женская сборная Челябинской области по водному поло, которая полностью состоит из игроков златоустовского клуба «Динамо-Уралочка», на Всероссийской летней Спартакиаде еще не проиграла ни одного поединка. Вот и вчера, 25 августа, наши девушки вновь порадовали своей победой. Но не игрой. Их матч с Нижегородской областью получился очень сложным и упорным.

Южноуральским ватерполисткам уже в дебюте встречи пришлось непросто. Соперницы завладели преимуществом, выиграв первый период 3:2. Во втором и третьем отрезке матча команде Челябинской области удалось создать небольшой отрыв в «+3» мяча. Однако нижегородская сборная не сдалась и до последних секунд встречи держала игру в напряжении. В итоге — 10:9 и таким образом наша команда вышла в финал турнира. По два мяча в составе победительниц записали на свой счет Юлия Лаптева, Екатерина Зеленцова и Дарья Бунакова.

В решающем матче за золото турнира сборная Челябинской области сразится с представительницами Москвы. В другом полуфинале столичные ватерполистки выиграли у соперниц из ХМАО-Югры со счетом 9:7. Начало решающего поединка — сегодня, 26 августа, в 16:30 по челябинскому времени.