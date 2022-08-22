Южноуральские ватерполистки с победы стартовали на Всероссийской летней спартакиаде

Девушки из Златоуста разгромили команду Санкт-Петербурга со счетом 25:9

В Москве стартовал женский турнир по водному поло в рамках Всероссийской летней спартакиады. Сборная Челябинской области, основу которой составили ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка», в первом поединке уверенно обыграли соперниц из Санкт-Петербурга — 25:9, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Южноуральская команда является одним из фаворитов ватерпольного турнира на Всероссийской летней спартакиаде. В первую очередь благодаря тому, что основу сборной Челябинской области составляют девушки из «Динамо-Уралочки» — действующего серебряного призера чемпионата России.

Статус фаворита наша команда подтвердила уже в стартовом поединке. С первых минут матча с соперницами из Санкт-Петербурга сборная Челябинской области завладела преимуществом, создала себе комфортный задел в счете и уверенно довела дело до победы — 25:9. Результативностью в протоколе отметились практически все наши игроки.

Впереди еще два матча группового этапа. Сегодня, 22 августа, южноуральские ватерполистки сыграют с командой Ханты-Мансийского автономного округа. Завтра, 23 августа, нашей сборной предстоит провести поединок с Волгоградской областью. Отметим, что с победы стартовала и мужская сборная Челябинской области. Южноуральцы в первом поединке выиграли у Красноярского края со счетом 23:9.