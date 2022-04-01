Южноуральские тхэквондисты завоевали три медали первенства России среди юниоров и юниорок

В активе спортсменов Челябинской области — два серебра и одна бронза

В поселке Витязево, входящем в состав города-курорта Анапа, завершилось первенство России по тхэквондо среди юниоров до 17 лет. Спортсмены Челябинской области завоевали три награды — две серебряные и одну бронзовую медали, сообщает региональная федерация тхэквондо.

В течение четырех дней на кортах Краснодарского края было разыграно 20 комплектов наград. Вице-чемпионами первенства страны стали челябинцы Анна Сучилова и Эмиль Юсупов, медаль с бронзовым отливом завоевал Максим Жилин.

Эмиль Юсупов достойно провел 6 боев в весовой категории до 63 кг. Спортсмен последовательно одержал пять побед: над соперниками из Кабардино-Балкарской Республики, Ростовской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Москвы. В финале подопечный тренеров Марии Чугаевой, Дмитрия Тарасова и Дениса Сабирова уступил спортсмену из Ростовской области, в итоге завоевал серебряную медаль.

Воспитанница Сергея и Дениса Филимоновых Анна Сучилова выступала в престижной весовой категории до 63 кг среди юниорок, где провела 5 боев. Анна одержала 4 уверенных победы, не оставив ни единого шанса конкуренткам из Якутии, РСО Алания, Новосибирской области и Ставропольского края. В финальном поединке представительница сборной команды Челябинской области лидировала, но немного не смогла удержать преимущество в конце боя, пропустила на последних секундах удар в голову, уступив в итоге со счетом 7:8. Анна очень достойно показала себя и также взяла серебро первенства России.

Свою первую медаль на первенствах страны завоевал воспитанник Максима Карпова, Андреаса Саломидиса и Александра Энса Максим Жилин. Спортсмен выступал в весе до 78 кг среди юниоров. Максим отработал 4 боя: успешно стартовал, взял верх в трех встречах — над соперниками из Свердловской области, Белгородской области и Татарстана, в бою за выход в финал челябинец уступил представителю команды Ростовской области и завоевал бронзовую награду.

Отметим, что победители и призеры первенства России среди спортсменов 15—17 лет вошли в состав национальной сборной страны по тхэквондо среди юниоров.