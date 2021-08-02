Южноуральские тхэквондисты завоевали три медали на первенстве России

На турнире в Ханты-Мансийске выступили около 500 спортсменов из 50 регионов

В Ханты-Мансийске завершилось первенство страны среди юниоров по тхэквондо, в котором приняли участие около 500 спортсменов из 50 регионов страны. Южноуральские спортсмены завоевали три медали — одну серебряную и две бронзовые, сообщает пресс-служба Федерации тхэквондо Челябинской области.

Соревнования прошли в местном Центре развития теннисного спорта и собрали сильнейших тхэквондистов страны юниорского возраста. В категории 15—17 лет в третий день состязаний бронзовую медаль завоевала Дарья Рысева, которая в полуфинале уступила многократной победительнице первенств России. Еще одна бронза на счету Ольги Васиной в весовой категории до 55 кг. Подопечная Александра Коптеева успешно провела три поединка, но вынуждена была сняться с соревнований из-за травмы.

Серебряным призером первенства страны среди спортсменов 15—17 лет в весовой категории до 59 кг стала Анна Лобашова. На пути к финалу подопечная Александра Никифорова и Михаила Пузикова одержала три победы, но в решающем сражении за золото уступила сопернице из Нижнего Новгорода.