Южноуральские тхэквондисты завоевали серебро на Спартакиаде учащихся России

Сборная Челябинской области стала призером в командном турнире

В Калуге завершился командный турнир по тхэквондо в рамках XI Спартакиады учащихся России. Сборная Челябинской области завоевала серебро в миксте, уступив один балл в решающем поединке за золото соперникам из Москвы, сообщает региональная федерация тхэквондо.

В первом бою южноуральцы победили команду Московской области со счетом 57:27. Однако во втором поединке уступили представителям Самарской области (24:26). В полуфинале наша команда с разгромным счетом выиграла у сборной Кабардино-Балкарской Республики (46:21). Драматичным получился финальный поединок за золото. В нем встретились два достойных соперника, но удача была на стороне команды из Москвы (16:17).

Серебряными призерами турнира в составе сборной Челябинской области стали: Эмиль Юсупов (СШОР «Буревестник»), Анна Сучилова (СШОР «Динамо»), Владимир Бородич (спортклуб «Спарта») и Злата Нуреева (школа тхэквондо «Керуги»). Секундировали команду тренер СШОР «Буревестник» Мария Чугаева и тренер СШОР «Корё» Андрес Саломидис.