Южноуральские тхэквондисты завоевали серебро командного чемпионата России

На турнире в Майкопе отличилась смешанная команда Челябинской области

В заключительный день соревнований на командном чемпионате России по тхэквондо состоялся турнир смешанных команд, в котором обладателем серебряных наград стала сборная Челябинской области, сообщает пресс-служба региональной Федерации тхэквондо.

В состав смешанной команды вошли следующие спортсмены: Данил Юрченко, Константин Минин, Анна Пеконкина и Маргарита Близнякова. Под руководством тренеров Александра Никифирова и Виталия Клинчина наша команда в первом бою разгромила команду Санкт-Петербурга (56:16). Далее на групповом этапе южноуральцы уступили сборной Татарстана (34:44) и одержали верх над командой Москвы (49:41), выйдя из группы.

В полуфинальном поединке против представителей Адыгеи сборная Челябинской области проблем не испытала (76:25), а в решающем поединке вновь пришлось биться против сильной сборной из Татарстана. Увы, взять реванш не удалось — 44:50 и итоговое второе место в турнире смешанных команд.

Напомним, что днем ранее мужская и женская сборные Челябинской области стали серебряными и бронзовыми призерами соревнований.