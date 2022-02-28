В Албании прошел Кубок президента Всемирного тхэквондо E2-класса среди «юниоров» и «кадетов». Медаль высшей пробы на соревнованиях завоевала челябинка Евгения Пучкина. Также еще трое спортсменов из Челябинской области смогли войти в число призеров, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Челябинка Евгения Пучкина смогла выиграть золотую медаль в весе до 41 кг, где за победу боролись 22 участника. На пути к золоту Евгения одержала победы над соперницами из Сербии, Германии, Хорватии, а в финале оказалась сильнее действующего призера первенства Европы из Боснии. Челябинская спортсменка гарантировала себе путевку на первенство Европы среди кадетов, которое пройдет в августе в Болгарии.
Также трое спортсменов из Челябинской области смогли войти в число призеров престижных стартов. Никита Губанов стал обладателем серебряной медали. Он выступал среди кадетов в весе до 61 кг. Бронзовыми призерами турнира стали Илья Герасименко (кадеты, до 53 кг) и Эвелина Козлова (кадеты, до 59 кг).
Напомним, что победу на Кубке президента WT среди женщин одержала лидер российского тхэквондо, заслуженный мастер спорта, обладательница серебряной награды Олимпийских игр в Токио Татьяна Минина.
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