Южноуральские тхэквондисты заняли третье место на Кубке России

Сборная Челябинской области завоевала пять наград в Майкопе

В соревнованиях, прошедших с 16 по 20 июня, приняли участие сильнейшие тхэквондисты страны. В личном первенстве представители Южного Урала сумели завоевать 5 наград: 2 золота, 2 серебра и бронзу, что позволило Челябинской области войти в тройку сильнейших регионов страны по итогам командного зачета, сообщает пресс-служба региональной Федерации тхэквондо.

Победительницей Кубка России стала Анастасия Егармина (тренер Евгений Белозерцев), выступавшая среди женщин в весе свыше 73 кг. 17-летняя спортсменка успешно провела 4 боя и стала лучшей в своей категории. В финале Анастасия взяла верх над представительницей Новосибирска Александрой Лушкиной.

У мужчин на верхнюю ступень пьедестала почета поднялся мастер спорта международного класса Константин Минин. Ученик заслуженного тренера России Дмитрия Тарасова блестяще провел 4 боя и стал лучшим в весе до 74 кг. В финале Константин превзошел хозяина кортов Кадырбеча Даурова из Майкопа.

Серебряные награды на свой счет записали Олег Кириллов (+87 кг) и Юлия Бакрушева (57 кг). Обладателем бронзы стал Тимур Гатиятуллин (74 кг).

По итогам Кубка России женская команда Челябинской области стала второй среди всех регионов-участников, мужская также заняла вторую строчку рейтинга.

В командном зачете сборная Челябинской области стала обладателем бронзы, заработав 408 баллов, впереди только Ростовская область (458 баллов) и Республика Дагестан (423 балла).

Отметим, что соревнования по тхэквондо в Майкопе продолжаются. После завершения Кубка России в борьбу за медали вступили участники командного чемпионата страны, где честь Челябинской области отстаивают три сборные: мужская, женская и смешанная.