Южноуральские тхэквондисты вошли в шестерку сильнейших на Всероссийской летней спартакиаде

В командном зачете Челябинская область набрала 18 очков

Организаторы I Всероссийской летней спартакиады подвели итоги командного зачета в соревнованиях по тхэквондо. Челябинская область заняла 6-е место, набрав 18 очков в общий зачет турнира. Единственную медаль для южноуральской команды завоевала Татьяна Минина, очки команде принесли и спортсменки, занявшие 5—8-е места, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение двух дней сильнейшие тхэквондисты страны боролись за медали в восьми олимпийских весовых категориях. Отправилась на соревнования в Подмосковье и команда Челябинской области, в состав которой вошли 12 спортсменов.

Подтвердила статус фаворита и одного из лидеров сборной России Татьяна Минина. Серебряный призер Олимпийских игр — 2020 одержала красивую и уверенную победу в весовой категории до 57 кг.

К сожалению, не смогли завоевать медаль другие наши земляки. Хотя в нескольких весовых категориях они были близки к успеху. Так, в категории до 57 кг среди женщин в шаге от пьедестала остановились Маргарита Близнякова и Юлия Бакрушева, занявшие итоговые 5—8-е места. Аналогичного результата добились девушки в весе до 67 кг, где сразу три наши представительницы — Анна Сучилова, Анна Пеконкина и Анастасия Бакланова. Наконец, в весовой категории свыше 67 кг зачетные очки сборной Челябинской области принесла и Анастасия Егармина.

Таким образом, в состязаниях по тхэквондо на Всероссийской летней спартакиаде южноуральская команда набрала 130 очков, став 6-й в общем зачете. Победу одержали представители Санкт-Петербурга (214 очков), второе и третье места — у спортсменов Ростовской (209 очков) и Самарской (181 очко) областей.

Отметим, что на Всероссийской летней спартакиаде завершились состязания по трем зачетным дисциплинам — гольфу, синхронному плаванию и тхэквондо. Напомним, что в программу соревнований вошли 39 видов спорта. Сегодня разыграют последние комплекты наград представители велоспорта на шоссе.