Южноуральские тхэквондисты стали призерами Юношеских игр боевых искусств

На всероссийском турнире в Анапе наши земляки завоевали пять наград

В Анапе подходят к завершению XIII Юношеские игры боевых искусств. В состязаниях по тхэквондо ГТФ (Global Taekwondo Federation) успешно выступили спортсмены Челябинской области. Четыре наших спортсмена завоевали награды различного достоинства, сообщил ИА «Первое областное» тренер призеров Альберт Хасанов.

Юношеские игры боевых искусств — ежегодные комплексные соревнования, которые проводятся по нескольким видам спорта. В них принимают участие спортсмены от 10 до 18 лет включительно. В этом году на состязаниях в Анапе разыгрываются комплекты наград в 23 видах спорта.

Накануне завершились состязания по тхэквондо ГТФ, в которых южноуральцы завоевали 5 наград — 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые. Победителем турнира в возрастной категории 12—14 лет стал челябинец Данил Васильев. В этой же категории в весе до 50 кг серебряным призером стал Артур Могилев. В разделе «поединок» и «поинтфайтинг» две бронзовые медали в активе у Игоря Лапаева. Наконец, в возрастной категории 15—17 лет среди девушек в лайт-контакте серебряную медаль завоевала Елизавета Пастухова.

Все спортсмены являются воспитанниками челябинской СШОР «Конас» и тренируются у Альберта Хасанова. Сегодня, 15 сентября, программа соревнований по тхэквондо ИТФ завершится командными состязаниями в разделе «тэг-тим» (поинтфайтинг 3×3).