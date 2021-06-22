Южноуральские тхэквондисты — призеры командного чемпионата России

Мужская и женская сборные Челябинской области по тхэквондо завоевали серебро и бронзу

В Майкопе завершился командный чемпионат России по тхэквондо, в котором успешно выступили две южноуральские команды. Женская сборная завоевала бронзовые медали, у мужчин — серебро!

В состав каждой из команд входило по пять спортсменов. На групповом этапе мужская сборная Челябинской области одержала победу над соперниками из Самарской и Московской областей и Республики Татарстан, а также вничью завершила поединок со сборной Санкт-Петербурга. Таким образом, наши парни вышли с первого места в группе.

В полуфинале со счетом 48:38 был повержен Дагестан, а в решающем поединке южноуральцы не справились с представителями Северной Осетии-Алании (63:70). В состав команды Челябинской области входили: Олег Кириллов, Тимур Гатиятуллин, Вячеслав Минин, Илья Артамонов и Константин Фофанов.

Достойно выступила и женская команда Челябинской области. Честь региона отстаивали Юлия Бакрушева, Анна Пеконкина, Полина Аржевитина, Алена Кунышова и Валерия Мокеева. Наши девушки завершили групповой турнир на первом месте, но в полуфинале уступили команде Санкт-Петербурга и стали бронзовыми призерами турнира.

Подготовили призеров турнира Александр Никифоров, Максим Карпов и Александр Коптеев. Завершится командный чемпионат России сегодня, 22 июня, турниром среди смешанных команд.