Южноуральские тхэквондисты помогли сборной России выиграть Кубок мира

Международные соревнования прошли в Казани

В Казани завершился Кубок мира по тхэквондо ГТФ, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 17 стран. Уверенную победу в командном зачете одержала сборная России. Внесли свой вклад в общий успех и атлеты Челябинской области, которые завоевали четыре медали, сообщается на сайте Федерации тхэквондо ГТФ России.

Состязания прошли с 11 по 16 октября в Казани. В основном в них приняли участие команды из Азии и Африки, компанию которым составили спортсмены России, Беларуси и Турции. Уверенную победу в командном зачете одержали хозяева соревнований. Второе место заняли представители Кыргызстана, а замкнули тройку призеров атлеты из Казахстана.

Внесли общий вклад в командный успех и тхэквондисты Челябинской области. Так, в возрастной категории 18 лет и старше золотую медаль в дисциплине «Специальная техника» завоевал Альберт Хасанов. Две серебряные медали — в активе Игоря Лапаева. Челябинский спортсмен занял второе место в дисциплинах «хьенг» и «масоги». Кроме того, обладателем бронзы в командном спарринге «тэг-тим» стал Артур Могилев.