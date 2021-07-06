Южноуральские тхэквондисты — бронзовые призеры Спартакиады молодежи России

Сборная команда Челябинской области завоевала четыре медали в Казани

В Казани завершились финальные старты Спартакиады молодежи России по тхэквондо. Достойно в соревнованиях выступила сборная Челябинской области, которая, завоевав четыре медали, заняла общее третье место в командном зачете, сообщает пресс-служба региональной федерации тхэквондо.

На прошедших соревнованиях в активе южноуральцев две серебряные и две бронзовые награды. В общем зачете команда набрала 97 очков, пропустив вперед только сборные Москвы и Санкт-Петербурга.

В финальных стартах Спартакиады в турнире по тхэквондо в течение трех дней участники из 36 регионов страны разыграли 19 комплектов наград в разделах «керуги» и «пхумсэ».

Очки в копилку сборной Челябинской области принесли спортсмены, которые заняли призовые места, а также тхэквондисты, которые боролись за бронзу в утешительных боях (по олимпийской системе), но уступили. Отметим, что с отличными позициями дебютировали на Спартакиаде спортсмены Челябинской области в разделе технического комплекса тхэквондо «пхумсэ». Ребята остановились в шаге от пьедестала почета.

В поединках «керуги» серебряными призерами состязаний стали Екатерина Шорохова (53 кг) и Данил Юрченко (87 кг). Бронза у Алексея Каримова (80 кг) и Яны Ли (+73 кг). Призеры Спартакиады тренируются под руководством наставников: Сергея и Дениса Филимоновых, Виталия Клинчина, Александра Никифорова и Михаила Пузикова.