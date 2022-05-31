В Качканаре прошли XII Областные юношеские игры боевых искусств. Сборная команда Челябинской области стала серебряным призером в общекомандном зачете. В соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов, сообщает региональный Минспорт.
Участники разыграли медали в шести видах спорта: боевое самбо, бокс, самбо, универсальный бой, тайский бокс и тхэквондо. По итогам личного первенства на счету южноуральцев 5 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали в тайском боксе.
Отметим, что соревнования подводили итоги учебного года. Впереди у сильнейших тайбоксеров Челябинской области насыщенное лето с учебно-тренировочными сборами и подготовкой к Спартакиаде учащихся и Всероссийским студенческим играм боевых искусств.
Напомним, что девять южноуральцев завоевали медали первенства России по тайскому боксу. Александр Быковских и Никита Филинских стали победителями соревнований.
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