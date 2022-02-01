Южноуральские тайбоксеры завоевали 30 медалей на чемпионате Уральского и Приволжского округа Победители будут представлять Челябинскую область на чемпионате и первенстве страны



Турнир проходил во Дворце игровых видов спорта. Участие приняло более 700 спортсменов. Сборная Челябинской области по тайскому боксу завоевала в 30 медалей: из них 15 золотых, а также 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. В состав южноуральской команды вошли представители спортивных школ и клубов Челябинской области: СШОР «Мастер», ДЮСЦ «Единоборств», СК «Аркона», СК «Миасс» и СК «Hammer».



По итогам турнира представитель Челябинской спортивной школы «Мастер» Александр Глаголев завоевал титул «Лучшего бойца» чемпионата. А наш рефери Руслан Насибуллович Хадиев вошел в число лучших судей чемпионата УрФО и ПФО.



Победители чемпионата и первенства Урало-Приволжской зоны будут представлять Южный Урал на чемпионате и первенстве страны по тайскому боксу 2022 года.



Напомним, что в декабре

В Екатеринбурге закончился чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. Спортсмены из челябинской области в общей сложности завоевали 30 медалей, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.Турнир проходил во Дворце игровых видов спорта. Участие приняло более 700 спортсменов. Сборная Челябинской области по тайскому боксу завоевала в 30 медалей: из них 15 золотых, а также 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. В состав южноуральской команды вошли представители спортивных школ и клубов Челябинской области: СШОР «Мастер», ДЮСЦ «Единоборств», СК «Аркона», СК «Миасс» и СК «Hammer».По итогам турнира представитель Челябинской спортивной школы «Мастер» Александр Глаголев завоевал титул «Лучшего бойца» чемпионата. А наш рефери Руслан Насибуллович Хадиев вошел в число лучших судей чемпионата УрФО и ПФО.Победители чемпионата и первенства Урало-Приволжской зоны будут представлять Южный Урал на чемпионате и первенстве страны по тайскому боксу 2022 года.Напомним, что в декабре челябинская спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по тайскому боксу.

Хочешь сообщить нам новость?

Звони на телефоны 8-800-500-74-50, 8-902-603-60-40