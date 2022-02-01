В Екатеринбурге закончился чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. Спортсмены из челябинской области в общей сложности завоевали 30 медалей, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил во Дворце игровых видов спорта. Участие приняло более 700 спортсменов. Сборная Челябинской области по тайскому боксу завоевала в 30 медалей: из них 15 золотых, а также 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. В состав южноуральской команды вошли представители спортивных школ и клубов Челябинской области: СШОР «Мастер», ДЮСЦ «Единоборств», СК «Аркона», СК «Миасс» и СК «Hammer».
По итогам турнира представитель Челябинской спортивной школы «Мастер» Александр Глаголев завоевал титул «Лучшего бойца» чемпионата. А наш рефери Руслан Насибуллович Хадиев вошел в число лучших судей чемпионата УрФО и ПФО.
Победители чемпионата и первенства Урало-Приволжской зоны будут представлять Южный Урал на чемпионате и первенстве страны по тайскому боксу 2022 года.
Напомним, что в декабре челябинская спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по тайскому боксу.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города