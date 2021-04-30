Южноуральские тайбоксеры выиграли семь медалей чемпионата России

В активе челябинцев — золото, серебро и пять бронзовых наград

Тайские боксеры из Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России в Кемерово. Спортивное событие состоялось с 26 по 30 апреля и было посвящено 300-летию Кузбасса и 20-летию Федерации тайского бокса Кемеровской области.

Южный Урал на турнире был представлен делегацией из 12 спортсменов, которым удалось завоевать семь наград. Единственной обладательницей золотой медали стала Анастасия Колосова. Вера Негодина выиграла серебро. Отметим, обе спортсменки выступали в весовой категории до 45 килограммов и встретились в финале, где судьи отдали победу Анастасии Колосовой. Еще одну награду — бронзу — у женщин взяла Мария Кузина, бившаяся за победу в весе до 51 килограмма. В мужской части соревнований у Челябинской области — четыре бронзовых медали. Отличились Александр Глаголев, Артур Хайруллин, Егор Бельков и Александр Хоменко.

«Сильная половина сборной команды Челябинской области не сумела продвинуться дальше полуфинальной стадии состязаний, однако при высокой конкуренции и сильнейших составах участников, особенно со стороны хозяев чемпионата, сумела показать яркие конкурентные бои. Четверо спортсменов из Челябинской области стали обладателями бронзовых наград чемпионата России»,— сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, за награды чемпионата России боролись более 200 спортсменов из 30 регионов страны. Следующим важным стартом для представителей тайского бокса станет первенство России. Оно пройдет в Московской области сразу после праздников — с 12 мая.