Южноуральские студенты выиграли Всероссийскую универсиаду по ориентированию

Сборная ЮУрГУ заняла первое место в командном зачете

В Ульяновске завершились соревнования по спортивному ориентированию в рамках VIII Всероссийской летней универсиады. Победу в общем зачете одержали студенты ЮУрГУ, опередившие соперников из 28 команд. В активе южноуральских спортсменов четыре медали, сообщает управление по физической культуре и спорту администрации Челябинска.

В первый день соревнований, 6 июля, бронзовую медаль Челябинской области в дисциплине «кросс-спринт» принес Алексей Коровин. Во второй день женская команда ЮурГУ в составе Ольги Евтюховой, Любови Патраковой и Ксении Пензиной завоевала серебряные награды в кросс-эстафете. В этой же дисциплине третье место заняла мужская команда ЮУрГУ. В ее составе бронзу завоевали Даниил Сорокин, Артемий Дорма и Алексей Коровин. В третий, заключительный день, спортсмены состязались в дисциплине «кросс-классика». Здесь третье место заняла Ксения Пензина.

По итогам трех соревновательных дней сборная ЮУрГУ набрала 299 очков и заняла первое место в командном зачете. Позади остались сборные СПБПУ и ТулГУ, занявшие второе и третье место соответственно.

Напомним, в 2020 году на VII Всероссийской летней универсиаде студенты ЮурГУ также становились победителями соревнований по спортивному ориентированию.

Автор: Алексей Борякин