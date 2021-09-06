Южноуральские студенты выиграли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

Сборная ЮУрГУ заняла первое место в командном зачете

В Тверской области завершились представительные Всероссийские соревнования среди студентов по спортивному ориентированию. В них успешно выступили студенты Южно-Уральского государственного университета, победившие в командном зачете. В активе наших земляков — четыре золотые и две бронзовые медали, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд вузов из 17 субъектов РФ. Лучше других выступила челябинская команда ЮурГУ, опередившая всех соперников, в том числе сильные сборные Москвы и Санкт-Петербурга.

Две медали высшего достоинства в личных состязаниях завоевала Ксения Пензина, не знавшая себе равных в кросс-классике и кросс-спринте. Еще два золота наша команда завоевала в эстафетах. У мужчин на высшую ступеньку пьедестала поднялись Даниил Сорокин, Алексей Коровин и Никита Гуревич, у женщин — Александра Загайнова, Екатерина Бахтерева и Ксения Пензина. Отметим также бронзовые медали студентов в личных состязаниях: Никита Гуревич стал призером в кросс-классике, а Алексей Коровин — в кросс-спринте.

Напомним, что в 2020 году южноуральские студенты-ориентировщики показали отличный результат на Всероссийской летней Универсиаде и отправились на Всероссийские соревнования в статусе фаворитов.