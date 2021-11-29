Южноуральские студенты стали призерами Всероссийских соревнований по гиревому спорту

Бронзовые медали завоевала команда Южно-Уральского государственного аграрного университета

В Челябинске подвели итоги представительных соревнований по гиревому спорту среди студентов. В них приняли участие более 100 спортсменов из 15 команд страны, а бронзовые медали впервые завоевали студенты ЮУрГАУ, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

Соревнования проходили в спортивном зале легкоатлетического комплекса им. Е. Елесиной в Челябинске. Наш регион впервые принимал подобный турнир. На церемонии открытия участников приветствовал председатель студенческого движения России по гиревому спорту Руслан Садыков.

Спортсмены соревновались в таких дисциплинах как «двоеборье и длинный цикл у мужчин», «рывок и длинный цикл у женщин», «эстафета среди мужчин в длинном цикле». В эстафете команда ЮУрГАУ (Михаил Бургучев, Вячеслав Плотников, Дмитрий Измайлов, Фарход Гулов) в упорной борьбе заняла второе место.

В личном первенстве в двоеборье в категории до 85 кг победу одержал Вячеслав Плотников. Бронзовым призером в категории свыше 85 кг в длинном цикле стал Михаил Бургучев. Сразу два золота в копилку Челябинской области принес Евгений Коновалов, не знавший себе равных в категории до 63 кг в длинном цикле и двоеборье. Наконец, в категории до 73 кг серебро в длинном цикле и золото в двоеборье завоевал Федор Жибинов.

В командном первенстве студенты ЮУрГАУ впервые стали призерами турнира, заняв итоговое третье место. Вторыми стала команда Сибирского государственного университета физической культуры из Омска, победу одержала сборная Белгородского государственного национального исследовательского университета.