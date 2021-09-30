Южноуральские стрелки выступили на чемпионате мира по стендовой стрельбе

Соревнования прошли среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

В итальянском городе Лонато-дель-Гарда завершился чемпионат мира по стендовой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Достойно в турнире выступили два южноуральских атлета — Андрей Столяров и Алексей Пастернак, показавшие 11-е и 12-е места соответственно, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

«Российские стрелки заняли уверенные позиции на мировом уровне, показав хорошие результаты практически во всех категориях. Конечно, есть еще над чем работать. Но спортсмены и их наставники получили бесценный опыт, растет и общий уровень их мастерства. Не сомневаюсь, что в скором времени наши стрелки будут стоять на пьедестале», — считает старший тренер сборной России по стендовой стрельбе лиц с ПОДА Никита Якименков.

В соревнованиях приняли участие более 100 стрелков из 19 стран мира. Российские атлеты не смогли завоевать медали, лучший результат показал в своей дисциплине и классе Александр Сахарнов из Республики Татарстан, заняв 4-е место.

Достойно в состязаниях сильнейших стрелков мира выступили и два южноуральца. Андрей Столяров занял 11-е место, а Алексей Пастернак — 12-е в разных дисциплинах.