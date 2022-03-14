Южноуральские спортсмены завоевали шесть медалей чемпионата мира по всестилевому каратэ

В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из шести стран

В Суздале подвели итоги чемпионата и первенства мира по всестилевому каратэ. В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из шести стран, в том числе и южноуральцы — шесть наших земляков стали призерами соревнований в различных дисциплинах, сообщает Федерация всестилевого каратэ России.

В чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ приняли участие спортсмены шести стран — России, Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана и Абхазии (частично признанное самостоятельное государство). Наибольшее представительство получили хозяева соревнований, которые ожидаемо выиграли командный зачет, намного опередив ближайших преследователей. Второе место — у представителей Беларуси, замкнули тройку призеров спортсмены из Таджикистана.

На соревнованиях были разыграны комплекты наград в разных дисциплинах — ката, поединки на нунчаках, бои в ограниченном и полном контактах и в средствах защиты. По итогам соревнований спортсмены Челябинской области завоевали шесть медалей различного достоинства. Так, чемпионами мира стали Никита Клюх (полный контакт, 90 кг) и Игорь Прохоров (средства защиты, 64 кг). Серебряная медаль — в активе Алины Гайнетдиновой (полный контакт, 65 кг). Бронзовые медали на счету Павла Черепанова (полный контакт, 80 кг), Юлии Пантелеевой (средства защиты, 76 кг) и Ксении Фоминой (средства защиты, 60 кг).

Подготовили призеров чемпионата мира тренеры: Ю. П. Алешин, И. Р. Майранов, С. П. Сасовский, И. Р. Сайранов и О. И. Строгонов.