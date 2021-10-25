Южноуральские спортсмены завоевали серебряные медали Всероссийского фестиваля студенческого спорта

Сборная студентов Челябинской области опередила Москву

С 18 по 24 октября 2021 года в Ижевске проходил XI Всероссийский фестиваль студенческого спорта, где в упорной борьбе команде Южного Урала удалось занять второе место на пьедестале почета. В спортивном мероприятии приняло участие более 400 студентов из 20 субъектов страны, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



За место в тройке призеров боролись четыре команды — Москвы, Республики Удмуртии, Нижегородской и Челябинской областей. Сборные шли «ноздря в ноздрю», и до самой церемонии награждения было непонятно, кто же поднимется на пьедестал.



Челябинские волейболистки сборной ЮУрГУ завоевали бронзовые награды турнира. Также третье место заняла в соревнованиях по волейболу мужская команда, в нее входили представители разных видов спорта (баскетбол, плавание, самбо). Дебютом для южноуральских спортсменов было участие в соревнованиях по киберспорту. Наша команда заняла третье место в Counter-Strike. В турнире по многоборью ГТО мужская команда студентов ЮУрГУ заняла второе место, что и решило исход фестиваля.



В итоге места распределились следующим образом: первое место заняла Удмуртская Республика с 28 очками, за ней Челябинская область с 29 очками, и третье место осталось за Москвой, у нее 30 очков в копилке.

