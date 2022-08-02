Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры «Дети Азии», в которых принимают участие около 2 тысяч спортсменов из 11 стран. Южноуральские спортсмены завоевали еще семь медалей, две золотые награды добыли легкоатлетки Валерия Ионова и Яна Логинова в эстафете 4×400 метров, сообщает региональный Минспорт.
Серебряные медали завоевали Данил Лунев в тройном прыжке и Кирилл Никишин в пулевой стрельбе. Бронзу добыл Максима Балакина в беге с барьерами на 400 метров и Александр Еремеев в беге на 1500 метров.
Южноуральские спортсмен в общей сложности завоевали 12 медалей. Половина из них — золотые. Две серебряные и четыре бронзовые. Напомним, что на соревнованиях во Владивостоке отличились пловцы, легкоатлеты и тхэквондисты.
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