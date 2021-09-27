Южноуральские спортсмены завоевали пять наград на чемпионате России по всестилевому карате

На соревнованиях в Анапе победителями стали Юлия Пантелеева и Ксения Фомина

В Анапе завершился чемпионат страны по всестилевому карате, в котором успешно выступила сборная команда Челябинской области. В активе южноуральцев — пять наград различного достоинства. Победителями соревнований стали Юлия Пантелеева и Ксения Фомина из челябинской СШОР «Конас», сообщает региональная Федерация карате.

Состязания прошли в поселке Витязево, неподалеку от Анапы. В них выступили 326 спортсменов из 51 региона страны. По итогам турнира будет сформирован состав сборной России для участия в ноябрьском чемпионате мира по всестилевому карате в Турции.

Четыре награды — два золота и две бронзы — завоевали воспитанники челябинской СШОР «Конас». В весовой категории до 60 кг не было равных Ксении Фоминой, а в весе свыше 76 кг — Юлии Пантелеевой.

Уступили в финальных поединках Игорь Прохоров (64 кг) и Дарья Савченко (+76 кг), ставшие серебряными призерами соревнований. Все вышеперечисленные спортсмены тренируются под руководством Илдара Сайранова и Олега Строгонова.

Еще одну награду завоевал Тимур Саяров. В весовой категории до 60 кг он занял третье место. Победителями соревнований в командном зачете стала команда Санкт-Петербурга, второе место у спортсменов Московской области, замкнули тройку призеров представители Ростовской области.