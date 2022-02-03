В Санкт-Петербурге завершился чемпионат и первенство страны по джиу-джитсу. Спортсмены из Челябинской области смогли завоевать пять наград различной пробы, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В турнире приняли участие около 900 спортсменов из 40 регионов России. В составе южноуральской команды выступали 14 человек, представляющие спортивные школы и клубы Челябинской области. Отметим, что турнир является отборочным для формирования основного состава сборной команды России для выступления на международных соревнованиях в 2022 году.
Михаил Костюк (до 94 кг) в четвертый раз стал чемпионом России. В возрастной категории до 14 лет золото завоевала Маргарита Букреева (48 кг). Также три бронзовые медали завоевали Кристина Байдерина (48 кг), Карина Галятдинова (40 кг), Валерия Красноперова (36 кг).
Напомним, что в ноябре прошлого года челябинский спортсмен Михаил Костюк завоевал серебро на чемпионате мира по джиу-джитсу в дисциплине «файтинг».
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