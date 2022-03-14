Южноуральские спортсмены завоевали медали на первенстве России по абсолютно реальному бою

Представители сборной Челябинской области получили путевку на чемпионат мира

В Сочи состоялось первенство и чемпионат России по абсолютно реальному бою памяти Виктории Лосевой. На турнире выступили 637 спортсменов из 42 регионов страны. Представители сборной команды Челябинской области получили путевку на чемпионат мира, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Первое место в разделе «в кимоно» завоевала южноуральская спортсменка Яна Малинова (ВПК «Сармат», Магнитогорск). Еще в этом разделе наши спортсмены завоевали 3 серебряные и 4 бронзовые медали. В разделе «без кимоно» первое место также заняла Яна Малинова. Шесть представителей сборной Челябинской области заняли на состязаниях второе и третье место.



Отметим, что соревнования являлись отбором на первенство и чемпионат мира — 2022. Представители сборной Челябинской области вошли в состав сборной России и получили путевку на чемпионат мира.



Абсолютно реальный бой — современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, набирающий популярность за полноконтактные поединки. Это вид спорта, который максимально задействует технический арсенал ударов ногами, руками и борцовскую технику, а также является одним из самых эффективных и зрелищных видов спортивных единоборств.

