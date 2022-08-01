Южноуральские спортсмены завоевали медали на Международных спортивных играх «Дети Азии»

На соревнованиях во Владивостоке отличились пловцы, легкоатлеты и тхэквондисты

Во Владивостоке продолжаются VII Международные спортивные игры «Дети Азии», в которых принимают участие около 2 тысяч спортсменов из 11 стран. В числе призеров соревнований и южноуральские спортсмены, завоевавшие медали в состязаниях по легкой атлетике, плаванию и тхэквондо, сообщает региональный Минспорт.

В турнире по тхэквондо золотую медаль завоевал воспитанник тренеров Сергея и Дениса Филимоновых из спортшколы «Динамо» Максим Богдан. Серебряная медаль в активе подопечного Андрея Рублева из СШОР «Коре» Сергея Таушканова. В шаге от пьедестала остановился и еще один челябинец Кирилл Крысанов.

Достойно выступают на соревнованиях южноуральские легкоатлеты. Два челябинских спортсмена стали победителями игр — Матвей Якушев был сильнее всех в прыжках в высоту, а Александр Еремеев — в беге на 3000 метров. Бронзовую медаль завоевала Яна Логунова в беге на 400 метров.

Наконец, в состязаниях по плаванию бронзовую медаль в копилку сборной Челябинской области положила Ульяна Шагивалеева. Она стала призером на дистанции 200 метров брассом.

Напомним, что в составе Уральского федерального округа на играх «Дети Азии» принимают участие 25 южноуральских спортсменов. Соревнования завершатся 8 августа.