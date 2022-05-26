Во Владивостоке проходит Кубок России по Олимпийскому тхэквондо. После двух дней турнира южноуральские спортсмены в составе сборной Челябинской области завоевали шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые, сообщает пресс-служба Управление по ФКиС администрации Челябинска.

Победу на Кубке России одержала серебряный призер Олимпиады, заслуженный мастер спорта Татьяна Минина (53 кг). Серебро на счету Кристины Прокудиной (62 кг), Анны Пеконкиной (67 кг) и Ольги Смолиной (53 кг). Бронза у Вячеслава Минина (68 кг) и Анны Сучиловой (62 кг) .

Во Владивосток приехали команды из 32 субъектов Российской Федерации от Сахалина до Калининграда — около 400 спортсменов. После Кубка страны сборная Челябинской области по тхэквондо выступит на командном чемпионате страны по тхэквондо. Он также пройдет во Владивостоке.

Напомним, что челябинские спортсменки завоевали медали на чемпионате мира по тхэквондо. Маргарита Близнякова и Татьяна Минина завоевали серебро и бронзу.