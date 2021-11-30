Южноуральские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по настольному теннису

Соревнования прошли среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата

В Пензе завершился главный всероссийский старт по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На чемпионате России Иван Карпов стал победителем соревнований, а Тимур Хуснуллин — серебряным призером, сообщает Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Соревнования продлились четыре дня, первые два дня спортсмены соревновались в личных разрядах, заключительные два дня — в командных соревнованиях. Нашу область представляла команда спортсменов под руководством тренера Виталия Поздина.

За первые два дня выступлений наши атлеты достигли отличных результатов! Иван Карпов в 10-м классе стал чемпионом России, а Тимур Хуснуллин занял вторую ступень пьедестала в 6-м классе! Оба спортсмена — воспитанники Константина Попова.

Хорошие результаты показали и другие спортсмены нашей команды: Максим Иванов занял 6-е место, Никита Новиков и Ульяна Сушкова — 7-е места в своих классах, а Никита Осадчев — 9-е место.

В командных соревнованиях среди 6—7-х классов серебро у нашей команды. Отличились Никита Осадчев, Максим Иванов и Тимур Хуснуллин. В командных соревнованиях среди 9—10-х классов в шаге от пьедестала, заняв четвертое место, финишировала команда Ивана Карпова и Никиты Новикова.