Южноуральские спортсмены завоевали медали международной «Большой московской регаты»

В активе спортсменов Челябинской области — 10 медалей

В Москве завершилось главное событие сезона в академической гребле — 61-я Большая Московская регата, в которой приняли участие спортсмены семи стран. Достойно выступили воспитанники магнитогорской школы гребного спорта, завоевавшие десять медалей различного достоинства, сообщает пресс-служба ФГСР.

Состязания, прошедшие на гребном канале Москва, собрали спортсменов из семи стран. Помимо хозяев соревнований, заявились на регату гребцы из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Армении, Киргизии и Сербии.

Достойно на общем фоне выступили и представители Челябинской области. Так, две золотые медали на дистанции 2000 м в экипажах «двойки» и «четверки» завоевала Татьяна Усцелемова из Магнитогорска. Ее подруга по команде Кира Ювченко стала обладателем двух серебряных наград (в одиночке и четверке). Тренируются спортсменки под руководством Натальи Гостевой.

Еще один магнитогорский спортсмен Александр Яковлев (тренер Светлана Усцелемова) дважды пришел к финишу первым в двойке и четверке среди спортсменов до 23 лет. Дмитрий Носов и Семен Кожевников завоевали бронзовые медали в экипажах «двойки» и «четверки» легкого веса. Наконец, дважды третьими к финишу пришли экипажи двух четверок: в парной призерами стали Глеб Федоров, Сергей Арцибашев и Михаил Цегуленко, в распашной — Никита Кукарин, Сергей Арцибашев, Глеб Федоров и Михаил Цегуленко.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие все сильнейшие российские спортсмены, в том числе участники и призеры Олимпийских игр. Среди них — Анна Пракатень, Анастасия Лебедева, Мария Боталова, Екатерина Питиримова, Кира Ювченко, Алексей Потапкин и другие.